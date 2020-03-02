無畏大盤重挫，聖暉（5536）在高現金殖利率加持下，2日開盤量價齊揚，盤中漲幅超過5％，最高上漲到184.5元、大漲9.5元，成為盤中的強勢股，目前成交量已逾1,100張。

聖暉2019年集團合併營收為126.75億元，稅後淨利12.76億元、EPS高達19.16元！聖暉董事會通過決議，每股擬配發15元的現金股利。

聖暉表示，2019年營運主要受惠去年下半年，半導體大廠加快先進製程發展步伐、以及中國工廠在產能分散考量下、加速於東南亞國家擴產需求，挹注2019年全年營運表現較前一年度持穩。

聖暉進一步表示，隨著電子、半導體客戶施作工程與認列進度於下半年逐步升溫，全年毛利率、營業利益率分別達20.29％、14.03％。

此外，聖暉持續採多區域、多產業、多工種策略布局，陸續於東南亞設置服務據點以增進當地接單表現，並透過掌握多領域的專業核心技術及深耕系統整合工程多年的實務經驗，滿足客戶對於跨領域整合的統包工程需求，服務範圍囊括半導體、光電產業、生技醫療等領域，貢獻公司維持良好訂單能見度。

(工商 )