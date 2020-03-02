台北一名宋姓男子與友人在餐廳聚會，期間得知正妹小琪（化名）喜歡皮卡丘，竟然「皮卡丘式」裝萌，把頭埋在對方的胸口「閃電攻擊」，性騷擾得逞。台北地院審理後，依性騷擾防治法，判宋男4個月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，宋男2019年8月2日與綽號「誠哥」、「小峰」等4名友人以及小琪，一行人從夜店續攤到餐廳聚會，眾人開心聊天，期間小琪提到「想要一隻皮卡丘娃娃」。沒想到宋男居然將自己裝成是皮卡丘，把頭埋在小琪的胸前鑽來鑽去，被制止後竟又摟住對方的腰，作勢要親吻。

小琪氣憤地說，「當下很不開心，有告知不要鬧，沒想到對方一直要親，我指著監視器大喊有在拍、不要碰我。」最後仍被強吻得逞。宋男則辯稱，「小琪同意我抱她，當時我已經喝醉了，我是要開玩笑才去親她，是想看看她的反應，並不是真的要親她，且我有精神疾病，已經就醫很久了。」

法官審理後認為，宋男稱罹患精神疾病，卻未能提出任何證據，且宋男在案發時還能與友人聊天一個多小時，被制止時尚能雙手收回，難認因喝醉進而做出無法辨識的行為，審酌後依性騷擾防治法，判宋男4個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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(中時電子報)