上周五國際原油期貨連6天收低，並跌逾一年低點；因新型冠狀病毒持續蔓延，全球疫情恐慌不斷，衝擊風險資產，致美股和油價急挫，其中美國原油單日挫5%，周暴跌16%，倫敦原油跌逾3%，一周跌近14%，二者皆創逾11年最大單周跌幅。

據石油輸出國組織(OPEC)資料顯示，因新冠病毒影響，將2020年全球原油需求增速預期下調每日23萬桶，至99萬桶，之前預估值為122萬桶；並對2020年對OPEC原油的需求預期下調20萬桶，至2930萬桶；非OPEC原油供應增速預期下調10萬桶，至225萬桶。

美國NYMEX-4月原油期貨收跌2.33美元，報每桶44.76美元，4月熱燃油持平，報每加侖1.49美元，4月RBOB汽油跌0.12美元，報每加侖1.4美元。

倫敦ICE-4月布倫特原油期貨收跌1.66美元，報每桶50.52美元。(商品行情網)

(時報資訊)