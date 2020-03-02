《商情》獲利了結，打壓上周五紐約期金重挫4.6％ 10:002020/03/02 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，打壓上周五紐約期金重挫4.6%；受到冠狀病毒疫情加劇，導致全球股市重挫，令投資人為了彌補其他資產下跌的損失，拋售黃金變現，致期金重挫4.6%，創近7年來最大單日跌幅，另外白金下挫4.5%，白銀跌逾7.2%，鈀金從紀錄高點重挫8.1%。 終場4月黃金跌75.8美元，報每盎司1566.7美元，5月白銀跌1.28美元，報每盎司16.46美元，4月白金跌40.8美元，報每盎司864.7美元，6月鈀金跌220.6美元，報每盎司2491.1美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #重挫 #美元 #期金 #4.6% 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐股回神 美股止跌反彈 04:102020/02/27 財經要聞 《商情》獲利了結，打壓周三紐約期金走軟 10:002020/02/27 財經 《台北股市》台股2月跌1.76％，較美股跌4.6％還穩健 17:052020/02/27 財經 陸股重挫 科技股淪重災區 04:092020/02/29 全球財經 戰疫挺台股 國安基金備戰 04:092020/03/01 財經要聞 避險升溫 美元優存掀熱潮 04:092020/03/01 財經要聞 壽險業 力捧美元保單 04:092020/03/01 財經要聞 蘋果全復工 台積守萬一 04:102020/03/02 財經要聞 國家隊出手 15檔政府護盤 穩軍心 04:102020/03/02 證券．權證 《晨間解盤》美股短線重挫，準備隨時跌深反彈(倫元投顧提供) 09:092020/03/02 財經 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 台塑四寶 擬發950億股息 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果全復工 台積守萬一 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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