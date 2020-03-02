獲利了結，打壓上周五紐約期金重挫4.6%；受到冠狀病毒疫情加劇，導致全球股市重挫，令投資人為了彌補其他資產下跌的損失，拋售黃金變現，致期金重挫4.6%，創近7年來最大單日跌幅，另外白金下挫4.5%，白銀跌逾7.2%，鈀金從紀錄高點重挫8.1%。

終場4月黃金跌75.8美元，報每盎司1566.7美元，5月白銀跌1.28美元，報每盎司16.46美元，4月白金跌40.8美元，報每盎司864.7美元，6月鈀金跌220.6美元，報每盎司2491.1美元。(商品行情網)

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