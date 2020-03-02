金管會證期局表示，核准合庫投信申報募集開放式債券型「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。
「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金」，總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元，外幣級別等值新台幣100億元整，由台新銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。
「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金」原則上自成立日起6個月後，投資於新興市場國家地區機構所保證、發行、承銷或註冊的公司債及金融債券，且為優先順位債券的總金額，不得低於基金淨值的60％。
證期局指出，「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券證券投資信託基金」6年期滿即終止，基金於成立日次一營業日起後即不再接受申購，並開放買回，買回費用為基金每受益權單位淨值的2％、並歸入基金資產。
(時報資訊)
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