Giannis Antetokounmpo in his BAG 🎒



41 PTS | 20 REB | 6 AST pic.twitter.com/PNLbmz1DF4 — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 1, 2020

看來「字母哥」阿提托康波真的被「大鬍子」哈登刺激到了！字母哥2日交出41分、20籃板及6助攻的鬼神數據，帶領公鹿93比85力退地主黃蜂，搶下6連勝，儘管整場比賽黃蜂幾乎都用包夾對付字母哥，可惜似乎一點用都沒有。

阿提托康波全場投28中17、罰7進6，無論投籃或罰球命中率都很高，他也成為公鹿隊史自從1974年3月「天勾」賈霸之後，首位至少拿下40分、20籃板及5助攻的公鹿球員，隨著他續拿這種驚人數據，衛冕年度MVP機會大增。

「我只是感覺那些是很舒服的投籃，」阿提托康波賽後表示，「自從我生涯第3年開始，我就開始努力練習那些投籃，某些比賽我會感覺很棒，就會持續出手，只要我的出手高度足夠，且能投過籃框以上位置，我有信心把那些球投進。」

畢竟此役公鹿少了全明星前鋒米德頓(頸部痠痛)助陣，阿提托康波自然必須格外賣力，甚至末節曾跟黃蜂後衛葛拉漢相撞倒地，字母哥仍馬上爬了起來繼續拚戰，布魯克羅培茲也幫公鹿貢獻16分、7籃板，喬治希爾11分、5籃板。

(中時 )