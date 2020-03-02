人民幣兌美元中間價連續第二日升值。人民幣兌美元中間價今日報6.9811，較上日（2月28日）報7.0066，升值255個基點或0.36％，創2月17日以來新高。

此外，中國人民銀行連續第10日暫停逆回購操作。人行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。由於今日沒有逆回購到期，故單日既無資金投放亦沒有回籠。

(工商 )