在大陸的訂票網站查詢發現，從即日起到3月底，由上海、深圳等一線城市飛往重慶、成都、西安等城市的機票，出現「白菜價」。其中又以3月15號為一個分水嶺，在此之前的機票價格最低僅有幾十元人民幣。

以上海—西安、深圳—重慶兩個航線為例， 3月15日之前，上海—西安航線的最低票價均在百元人民幣以內（新台幣不到500元），而深圳—重慶航線3月大部分日期的最低票價僅為50元（新台幣219元）。

「最近很多航空公司都在低價賣票，主要是受疫情影響導致客座率低。」雖然航班逐漸恢復，但是旅客依然很少，目前航班載客座率大概只有平時10%左右。

返程復工是當前航空運輸的一大客流來源，但復工率目前仍偏低，目前航空業的現金流損失極大，第一季航空公司的經營壓力大，外加防疫形勢依然嚴峻，目前許多航空公司是根據航班客座率，在保證運行安全的前提下決定上班人數。

相反地，貨運物流則有增加，以東方航空為例，從2月17日到2月底的兩周時間內，東航物流執行230趟貨機航班，貨物運輸量超過22000噸，同比2019年同期去程增長30%以上，回程增長超過55%，後續仍呈現持續增長的態勢。

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(中時電子報)