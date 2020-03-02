今年26歲、擁有傲人F罩杯身材的日本AV女優紗倉真菜，從2011年出道至今，擁有大批粉絲。最近她轉型當作家出書，又有「最美小說家」稱號。日前她在推特上分享自己擔任AV女優時的「一日拍攝行程」，光是一個下午，就要連續拍攝啪啪啪的性愛戲3場，中間午餐後一小時緊接著又拍攝，算下來一天要工作至少10小時才收工，緊湊的性愛拍攝行程，讓粉絲光看都覺得「好累喔！」很心疼她工作的辛勞。

從紗倉真菜曝光的一日AV女優工作行程表，她從早上就開始先做初步拍攝工作，下午1點半，拍第1場性愛戲；一路「戰」到2點半，才有時間吃午餐。午餐加休息1小時後，又繼續拍兩場激情床戲。從行程表來看，約莫要忙到深夜11點才完全收工。粉絲們看到這麼精實的AV拍攝行程表後，不禁大嘆「「1天拍3場也太累」、「吃完午餐1小時馬上開拍，不會太累嗎？」

日本AV女優紗倉真菜，曝光自己AV工作的一日行程表。（圖／翻攝推特）

而出道快10年的紗倉真菜，除了拍過不少AV作品，也出版過幾本小說。她還將自己的故事和在AV界觀察到的感受，將其寫進書裡，在日本有「最美小說家」稱號。她最近剛推出新書《春、死なん》，是以「老人的性」為主題，在日本當地也掀起不少討論話題。

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(中時電子報)