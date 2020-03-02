政府忙著防疫期間，發生一日之內共機兩度繞台，總統蔡英文當時表示，選在防疫期間做軍事動做，沒有意義也沒有必要。對此，自由作家洛杉基也提到未因疫情而停止的台獨主張回擊，要蔡政府將心比心。

今（2）日洛杉基在臉書表示，中共軍機一天之內兩度繞台，2月10日蔡英文向北京開酸，說「中國要忙的事情很多，這時軍事動作，沒意義沒必要。」

洛杉基認為這句話很有意思，若對方趁對抗疫情而未停止「軍事動作」沒有意義，那麼獨派趁著政府對抗疫情而從未停止「台獨主張」就有意義？「獨派這時候不斷提出要改國號、要兩岸斷航、要去華航及護照上的China英文字，有任何意義嗎？」

洛杉基說，蔡政府無法壓制獨派的政治挑釁動作，卻要對要對方停止軍事動作，「中共政府難道就有辦法壓制民間日益高漲的「梧桐」呼聲？」將心比心，「別以為只靠一張嘴，就能保證兩岸不會擦槍走火。」

(中時電子報)