為響應省紙減碳政策，交通部公路總局今年再度推出「109年度鼓勵自願提前繳納汽車燃料費」抽獎活動，自用汽車及機車車主只要在5月20日前繳納今年度汽燃費，或是申辦委託轉帳代繳、汽燃費電子繳款單並於開徵期完成繳納者，皆可參加抽獎活動。

公路總局表示，繼去年推出提前繳納汽車燃料費抽獎活動，受到熱烈迴響，今年抽獎資格，除在5月20日前先行繳納者，另針對新申辦電子繳款單或委託轉帳代繳者，以及分別於7月15日、31日前曾申辦委託轉帳代繳或汽燃費電子繳款單並完成繳納成功扣款者，皆可參加抽獎活動，不須另外登錄，由公路總局自繳納汽燃費紀錄中，自動挑檔符合參加資格者，透過電腦隨機抽選。

獎項分別為郵政禮券1萬元（60名）、5千元（240名）、1千元（600名），總獎額240萬元，詳情請上公路總局網站查詢。

公路總局提供多元繳納汽燃費管道供車主選擇，車主可利用監理服務網、手機下載「監理服務App」以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，或使用四大超商的多媒體機繳納，亦可至各監理所站臨櫃以現金或行動支付繳納。

公路總局提醒，使用信用卡繳納的車主，請先洽詢各發卡行庫相關手續費金額，以其他管道繳納均無需支付代收手續費。

(中時 )