國光生技(4142)與國衛院訂合作意向書，加速新冠病毒疫苗研製。國光生技指出，公司具擁有疫苗專業研發及生產能力，日前已與國衛院簽訂合作意向書，合作範圍包括新冠病毒疫苗與試劑開發，及動物模式建立等，雙方聯手可望加速疫苗開發，為全民防疫再添利器。

國光在今年一月初率先成立專案小組，投入新冠病毒疫苗開發研究，目前已完成新冠病毒基因序列和病毒蛋白確認，接下來將於候選疫苗選定後立即進入動物試驗。國光生技表示，與國衛院為長期合作夥伴，期待在這一波新冠病毒疫情中，藉由雙方強強聯手，加速疫苗研發生產進度，早日提供國人安全有效的疫苗。

國光生技說，在2003年SARS疫情期間，毅然投入疫苗開發，且在僅獲得政府九百多萬元的補助款時投入公司自有資金及資源進行疫苗開發工作；在2009年A/H1N1疫情大爆發時，國光停下原本的季節流感疫苗生產，並自行投入完成疫苗開發並緊急生產一千萬劑A/H1N1疫苗，協助政府控制疫情；在這次新冠疫苗的開發中，國光目前也是完全以自有資源的投入全力進行疫苗的開發工作，期望對國家防疫做出貢獻。

(時報資訊)