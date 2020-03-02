中國新冠肺炎新增確診數創1月22日來新低，受此鼓舞，周一香港恆生指數開低走高，目前漲0.47%，國企股(H股)漲0.85%。石油股集體上揚。

中國國衛委周一宣布3月1日新冠肺炎新增確診病例為202人，新增死亡病例為42人（湖北42人），新增疑似病例141例。其中，新增確診數創1月22日以來新低，湖北以外地區的新增病例維持在個位數。

(時報資訊)