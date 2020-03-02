《港股》陸新增確診數創1月22日來新低，恆指開低走高 10:172020/03/02 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國新冠肺炎新增確診數創1月22日來新低，受此鼓舞，周一香港恆生指數開低走高，目前漲0.47%，國企股(H股)漲0.85%。石油股集體上揚。 中國國衛委周一宣布3月1日新冠肺炎新增確診病例為202人，新增死亡病例為42人（湖北42人），新增疑似病例141例。其中，新增確診數創1月22日以來新低，湖北以外地區的新增病例維持在個位數。 (時報資訊) #新增確診 #數創 #1月 #22 #新低 也許您會感興趣 推薦閱讀 《傳產》疫情干擾，329北台灣推案量創2012年來同期新低 11:252020/02/27 財經 春節效應 1月退票金額11個月新低 18:042020/02/27 財經 美公債殖利率史上新低 04:092020/02/28 財經要聞 轉投資損失 華新去年EPS 0.95元 四年新低 04:102020/02/28 證券．權證 1分鐘讀財經》美公債殖利率爆新低 全球經濟拉警報 08:212020/02/28 財經 陸2月製造業PMI 估11年新低 04:092020/02/29 焦點新聞 新增確診數暴增 陳時中：沒事別去醫院 15:112020/02/29 生活 35.7史上新低 陸2月製造業PMI暴跌 04:092020/03/01 全球財經 陸31省市新增確診573例 累計79824例 09:082020/03/01 兩岸 桶裝瓦斯降1.4元 創2017年8月新低 17:492020/03/01 生活 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 台塑四寶 擬發950億股息 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果全復工 台積守萬一 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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