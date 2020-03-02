全國電(6281)去年營收及獲利均比前年穩定成長，每股稅後淨利達4.44元，董事會決議，2019年年度擬每股配發現金股息4元，以今早開盤參考價66.6元計，殖利率達6%。

受惠節能政策補助加上旗下新型態3C通路展店，全國電子2019年營收攀高至175.25億元，年增7.23%；營業淨利5.6億元，稅後淨利4.4億元，年增率約8.66%，每股稅後盈餘為4.44元。

全國電今年1月營收17.11億元，年增7.45%。

(時報資訊)

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