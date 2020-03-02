《股利-電子通路》全國電擬配息4元，殖利率6％ 10:182020/03/02 時報資訊 沈培華 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國電(6281)去年營收及獲利均比前年穩定成長，每股稅後淨利達4.44元，董事會決議，2019年年度擬每股配發現金股息4元，以今早開盤參考價66.6元計，殖利率達6%。 受惠節能政策補助加上旗下新型態3C通路展店，全國電子2019年營收攀高至175.25億元，年增7.23%；營業淨利5.6億元，稅後淨利4.4億元，年增率約8.66%，每股稅後盈餘為4.44元。 全國電今年1月營收17.11億元，年增7.45%。 (時報資訊) #全國電 #股利 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 10:102020/02/27 財經 《電腦設備》高殖利率護體，艾訊放量逆揚 15:062020/02/27 財經 憂心疫情重創全球經濟 美公債殖利率持續探底 23:002020/02/27 財經 美公債殖利率史上新低 04:092020/02/28 財經要聞 疫情失控 4月Fed恐降息 04:092020/02/28 財經要聞 多殺多 高殖利率股成明燈 04:102020/02/28 證券．權證 神基配息2.8元 殖利率約5.7％ 04:102020/02/28 證券．權證 1分鐘讀財經》美公債殖利率爆新低 全球經濟拉警報 08:212020/02/28 財經 殖利率高 宏益、惠普抗跌 04:102020/03/02 證券．權證 《股利-鋼鐵》東鋼擬配息1.35元，殖利率6％ 09:262020/03/02 財經 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 台塑四寶 擬發950億股息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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