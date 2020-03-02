新型冠狀病毒疫情持續延燒，對大陸智慧型手機市場今年上半年衝擊恐將更勝預期，主要原因不外乎疫情導致農曆年後生產受阻與運輸多處受挫，更重要的是預期終端市場經濟活動亦將受到衝擊，進而壓抑出貨，以各大智慧型手機品牌來看，大陸四大品牌更是首當其衝，蘋果iPhone因為產品集中在下半年，故衝擊有機會縮減，至於韓國三星，原先因為生產線多在大陸以外地區，故衝擊有限，只是目前因為韓國當地疫情陷入失控邊緣，將成為最大變數，另外，智慧型手機的出現銳減，台系相關零組件、供應鏈等也將反映在首季財報上。

大陸是全球智慧型手機主要需求及生產的市場，預佔占比全球需求20~25%，且全球出貨量逾60%皆於大陸製造，因此，分析師報告指出，預估第一季大陸智慧型手機需求將年減約35%、季減30%，也將拖累全球智慧型手機同期出貨量年減約14%、季減22%，預期缺工導致延後復工，令多數相關業者的第一季營收受到負面影響，綜合上述因素，將2020年大陸整體智慧型手機需求從年減3%下修至年減9%，共計3.56億支。

以各個智慧型手機品牌來說，由於三星(韓)組裝線多位於大陸以外，其供應鏈所受之影響應相較大陸品牌小，故2月上市的Galaxy S20仍帶第一季訂單熱度，惟目前韓國疫情快速升溫，三星在韓國當地市場的銷售恐受到影響；至於蘋果，上半年生產受限及大陸銷售將受衝擊，但因其出貨量多集中在下半年，故出貨量受到影響的幅度較小。

就大陸品牌來說，四大手機品牌華為、OPPO、Vivo及小米的智慧型手機出貨量就將受到疫情顯著波及，其中第一季就會有明顯反映，且第二季上市的數款新手機也可能面臨需求風險，分析師表示，下修華為2020年出貨量至1.9億支、年減22%，OPPO至1.05億支、年減12%，Vivo至1億支、年減11%，小米至1.2億支、年減3%，綜合以上，將2020年全球智慧型手機出貨量從原估年持平下調至14.7億支、年減4%。

另外，新冠肺炎恐使大陸5G基礎建設建置延宕，且若干智慧型手機規格於第一季之討論被迫遞延，也使得上半年Android 5G智慧型手機應會受到波及。

(時報資訊)