大陸國家衛生健康委員會2日公告，截止3月1日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例202例，新增死亡病例42例（湖北42例），新增疑似病例141例。其中新增確診數為1月22日以來新低，湖北以外地區新增維持在個位數。

當日新增治愈出院病例2,837例，解除醫學觀察的密切接觸者8,154人，重症病例減少255例。

截至3月1日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例32,652例（其中重症病例7,110例），累計治愈出院病例44,462例，累計死亡病例2,912例，累計報告確診病例80,026例，現有疑似病例715例。累計追蹤到密切接觸者663,240人，尚在醫學觀察的密切接觸者46,219人。

湖北當日新增確診病例196例（武漢193例），新增治愈出院病例2,570例（武漢1,958例），新增死亡病例42例（武漢32例），現有確診病例30,543例（武漢25,903例） ，其中重症病例6,872例（武漢6,225例）。

湖北累計治愈出院病例33,757例（武漢21,185例），累計死亡病例2,803例（武漢2,227例），累計確診病例67,103例（武漢49,315例）。新增疑似病例80例（武漢70例），現有疑似病例527例（武漢340例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例148例：香港特別行政區98例（出院36例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院8例），台灣40例（出院12例，死亡1例）。

(工商 )