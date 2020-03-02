立法院今（2）天進行8大委員會召委選舉，藍營籤運大爆發，靠抽籤搶下7席召委。本屆國民黨席次增加，期待坐5搶3，民眾黨跟時代力量意向成為關鍵指標，民眾黨最後選擇維持中立，國民黨靠籤運拿下內政、司法法制委員會，但在衛環委員會則由民進黨跟時代力量合作，民進黨兩席召委全包。

民眾黨在這次召委選舉中剛好佔據關鍵決定角色，在司法法制委員會，民進黨8席、國民黨4席的情況下，民眾黨立委賴香伶選擇投給自己，讓藍綠配票變成4對4對4，要進行3抽2；民眾黨則在內政委員會支持民進黨，讓藍綠配票變成5對5對5，同樣要3抽2，最後民進黨立委張宏陸禮讓同黨管碧玲，國民黨靠抽籤保住2席召委。

第十屆第一會期各委員會召委如下：

外交：蔡適應、呂玉玲

經濟：邱議瑩、廖國棟

交通：李昆澤、陳雪生

教育：黃國書、高金素梅

內政：管碧玲、陳玉珍

司法：周春米、李貴敏

衛環：劉建國、邱泰源

財政：莊瑞雄、賴士葆

(中時 )