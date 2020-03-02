受到新冠疫情影響，多所大學延了兩周到3月2日才開學，台大2日召開防疫記者會。台大主秘孫效智表示，因為該校校地廣大，人數眾多，校園更是開放空間，要落實防疫工作並不容易，因此台大3月2日開學後特地升級防疫措施，教學大樓、體育館舍、圖書館、餐廳等人潮聚集館舍，每日8點到下午5點，要管制單一出入口並量體溫；一般館舍比照夜間刷卡模式，管制進出並量體溫；不特定訪客或群眾進入館舍要登記、要填健康問卷。

台大的陸港澳生共有978人，但只入境459人，不到一半，大部分都已經完成居家檢疫。孫效智表示其中陸生入境很少，只有45人，主要是因為陸生2月6日就已經被提高防疫等級不能入境；港澳生是2月11日凌晨起暫緩入台，因此有414人已經入境。

至於韓國學生入境居家檢疫問題，台大學務長沈瓊桃表示，韓國學生是2月25日開始居家檢疫，台大緊急清查通知後，目前有20幾位韓國生正在外縣市獨棟居家檢疫。

沈瓊桃補充，台大對未入境的陸港澳學生學業方面一切從寬，包括註冊、繳費、是否休學、如何考試等都彈性處理，希望兼顧到未入境陸港澳學生的權益。另外學務處也幫老師把未入境國際生註記在選課點名單上。

「台大過去沒有停課的紀錄，也希望繼續維繫不中輟的傳統！」孫效智表示，目前停課標準是如果有一師生確診，其涉及的課程就停課；如果有兩位師生確診，就以館舍為單位停課。台大把爭取到延後兩周開學的時間主要放在遠距教學，之間訊連科技已經捐給台大110個帳號可以開課，目前台大數位教學平台NTUCOOL已經有659個課程可以開課，可供半數以上學生(約1萬3450人)選修，五棟教學大樓共123間教室也都可以在上課時同步錄影，讓無法到校的同學以非同步方式在家學習。碩博士生論文口試也可線上舉行。

開學日台大動用各科行政人力，接下來會籌組工讀生輪班，也盡量採購熱像儀來長期抗疫。台大保健中心主任程劭儀表示，年前疫情開始爆發後，台大就採最高標準，只要有旅遊史、有發燒，就不能進入館舍，會打1922或送到台大防疫門診；現在不管有沒有旅遊史，只要門口測到發燒就不建議入校，會轉到相關單位。孫效智補充，台大師生若測到發燒，會請他到台大就醫；如果是輕微呼吸道症狀、沒有發燒，可以參與課程，但要全程配戴口罩。

此外醫學院實習規劃還是照往常，不過醫學院跟醫院連在一起，他們的防疫規格更高，一進去就要戴口罩。

(旺報 )