近日，雲南臨滄個別縣區要求通過上傳購藥證明、服藥圖片、視頻等方式強制師生服用「大鍋藥」，引發熱議。臨滄市教育體育局2日發布通報，緊急叫停這一錯誤做法，並對給師生家長帶來的不便，在社會上造成的不良影響深表歉意、深刻檢討。

「大鍋藥」是指用大鍋熬的傳統民族中醫藥，主要應用於民間。1日，有臨滄學生家長反映，個別學校要求學生服用「大鍋藥」，甚至以此作為入學報到條件。一位家長提供的群公告還顯示，有學校要求每天上傳學生和家長喝藥的照片，並寫明有無不良反應等。此舉引發眾多家長質疑。

2日，臨滄市教育體育局發布《關於臨滄市學校師生服用「大鍋藥」情況通報》稱：為做好複學準備，按照《臨滄市應對疫情工作領導小組指揮部關於切實加強2020年春季學期開學保障工作的通知》，中醫專家組根據各年齡段學生特點，提供了「大鍋藥」的基礎處方，各縣(區)教育體育局、市直各學校倡議師生服用「大鍋藥」。

但個別縣(區)教育體育局、市直學校執行時，存在要求通過上傳購藥證明、服藥圖片、視頻等方式強制師生服用「大鍋藥」的錯誤，與市應對疫情工作領導小組指揮部要求不一致，給師生家長帶來不便，在社會上造成不良影響，在此深表歉意、深刻檢討。

新冠肺炎，大陸，雲南

(旺報 )