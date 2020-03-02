新冠肺炎疫情蔓延全球，世界衛生組織WHO綜合大量病例後，將新冠肺炎患者原本的10大典型症狀，擴增為14種典型症狀，並警告新冠病毒有極強的傳播力，決定將新冠肺炎全球傳播風險上修到「非常高」等級！

《中央社》報導，世界衛生組織發布大陸考察報告，示警2019新型冠狀病毒有極強的傳播力、必須採高標準假設應對，並重新歸納出新冠肺炎患者14種典型症狀，包括：發燒、乾咳、疲勞、有痰、呼吸急促、肌肉或關節痠痛、喉嚨痛、頭痛、發冷、感到噁心想吐、鼻塞、腹瀉、咳血，以及結膜充血等等。

WHO與25個國家組成聯合考察小組，進行為期9天的調查，報告中顯示，新冠肺炎「不是流感、也不是SARS」，而是一種全新的病毒，人類沒有免疫力，幾乎人人都容易受到感染，此外，新冠肺炎的14種典型症狀中，將近9成病例都有出現發燒症狀。

世衛並指出，新冠肺炎具有高度傳染性、快速傳播性，勢必對人類健康、經濟與社會產生巨大影響。受威脅最大的族群是60歲以上、患有高血壓、糖尿病、心血管疾病、呼吸道疾病及癌症等慢性病患者，而且已經發生疫情的地區，仍需考慮復發風險。

(中時電子報)