外傳質疑馬政府時期放寬依親探親的非本國籍人都可以享用健保，行政院長蘇貞昌上午表示，健保永久存續就是不能有不合理的負擔，要讓國人同胞都能受到公平對待，所以在永久存續、公平處理上，都照這個原則來走。

蘇揆上午視察一級開設的中央流行疫情指揮中心，針對健保問題，蘇揆表示，台灣健保被世界各國一再參考、稱讚，像歐巴馬總統都直接點名台灣健保值得參考，健保絕對不能讓它倒，要讓它永久存續對國民最好，如何永久存續就是不能有不合理的負擔，要讓國人同胞都能受到公平對待，所以在永久存續公平處理上，都照這個原則來走。

另外，對於振興抵用券是否有新的設計，蘇揆表示，這次不但要防疫紓困還要振興，相關作業汲取上次SARS經驗，也有很多新的作法，也有過去一段時間像夜市抵用券，總之就是要紓困也要振興，而且立意在怎樣刺激消費，讓民眾有感讓商家能更有經濟動能，這些都有詳細作業會跟各界報告。

被問到對比香港，台灣需要多少錢才能振興，蘇揆表示，台灣有台灣的情況，我們常被其他國家的人民要求他們的政府應該要學習台灣經濟，台灣模式，所以我們都是斟酌台灣的情況，做最好的處理。

(中時 )