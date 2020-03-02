2日受到大盤重挫、在恐慌性賣壓影響下，自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）一開盤、股價隨即分別重挫逾5％！其中，巨大一度跌至155元、美利達跌至140元，雙雄再創1年來最低價。

不過，隨著買盤出現且換手力度強，雙雄股價跌幅已有收斂跡象。其中，巨大目前跌幅約在2％左右、美利達跌幅約在1.3％上下。

自行車雙雄近期受到大陸廠區復工遞延，以及因疫情擴散、東京奧運有延期或取消疑慮的衝擊，股價大幅回檔整理。

不過，巨大集團表示，目前大陸廠區已經全數復工，惟目前平均復工率仍低，預期3月中才能完全復工。巨大強調，目前主要影響仍在消費市場的信心面；至於供應鏈的部分，只要疫情趨緩、預期就能慢慢消化訂單了。

美利達則強調，4年一度的奧運賽事，對自行車產業年度銷售的實質助益其實不大，反而是集團旗下各國際品牌每年推出新車種，透過每年贊助的國際車隊參與一級賽事，爭取高曝光率、提高國際品牌知名度，進而刺激銷售量，對於拉抬整體業績更具實質意義。

此外，美利達指出，大陸營收僅佔集團整體營收的7％，台灣廠料件對大陸廠供應的依賴度，已從過去的20％降到11％，尤其大陸廠區2月中復工至今、返工率已達70％；至於台灣廠，至今生產未受影響，產銷計畫均達標。

(工商 )