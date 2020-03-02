（集保ｅ存摺App用戶數突破百萬。圖／集保結算所提供）

集保結算所今（2）日表示，過去主要業務是專注在資本市場的後台作業，近年來因應國內外FinTech浪潮，也開始積極跨界創新，於106年3月推出「集保ｅ存摺」App，透過活化紙本存摺建立與投資人直接對話的管道，且透過大數據分析研究用戶樣貌與使用情形，持續開發更貼近用戶需求的的操作介面（UI）與使用體驗（UX），並於107年11月推出全新集保ｅ存摺App2.0版，大受用戶好評，截至109年2月已突破百萬用戶響應使用。

根據集保結算所的統計，現行投資人前往證券商開戶，其中7成以上選用集保e存摺，顯見紙本存摺的時代已經過去了，結合行動裝置的集保ｅ存摺App正夯。

為何上線僅三年且官方色彩濃烈的集保ｅ存摺App能豎立良好口碑，什麼樣的用戶愛不釋手?根據大數據統計，集保ｅ存摺App的使用者，35歲以下就佔了5成，相較於平均40至60歲的台股投資人年齡層明顯年輕，且集保ｅ存摺App一機多摺的特色也廣受用戶青睞，擁有二戶以上的用戶登入比例與停留時間皆高於僅有一戶的用戶。

另外，從用戶偏愛的功能來看，「我的資產」功能是集保ｅ存摺App用戶的最愛，其一摺多金的功能，讓用戶可以在一個App整合證券、債券、基金、黃金等資產，平均每位用戶花費7成的使用時間在整合資產市值的頁面；而第二名則是「e搜股」功能，用戶可以查詢各檔股票之重大訊息、公司財務資料、股權分散表等，顯見投資人以行動化檢視庫存資產與尋找新的投資標的之需求，都可以從集保ｅ存摺App一站滿足。

集保結算所持續運用數據力了解投資人需求，精進App的功能與體驗，以探索各類應用的可行性。近期也觀察到臺灣長期低利率環境，使國人減少定存金額，改為投資於其他多元資產項目，舉凡保險、證券、基金等，隨著國人投資產品日趨多元，接踵而來會是更迫切整合資產需求，因此，集保結算所積極尋求與銀行業者合作，於集保ｅ存摺App整合銀行帳戶資訊的可行性，同時也加入政大國際產學聯盟，冀望與更多金融機構或FinTech業者合作的機會，為使用者帶來更多耳目一新的功能。投資人快去申請集保ｅ存摺App，共享集保結算所引領的創新服務。

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