受新冠肺炎疫情影響，大陸國家主席習近平訪日行程可能生變。路透引述消息人士表示，大陸和日本政府已同意延遲習近平對日本的國是訪問。

習近平原定於4月初對日本進行國是訪問，但受疫情影響，兩國近期正專注於展開防疫作戰。消息人士稱，日本首相安倍晉三將於本周稍晚正式宣佈訪問延遲，而習近平訪問日本的具體時間也尚未確定。

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