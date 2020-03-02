習近平訪日恐生變 日本同意暫延 10:592020/03/02 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因疫情影響，習近平訪日行程可能生變。（資料照／新華社） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情影響，大陸國家主席習近平訪日行程可能生變。路透引述消息人士表示，大陸和日本政府已同意延遲習近平對日本的國是訪問。 習近平原定於4月初對日本進行國是訪問，但受疫情影響，兩國近期正專注於展開防疫作戰。消息人士稱，日本首相安倍晉三將於本周稍晚正式宣佈訪問延遲，而習近平訪問日本的具體時間也尚未確定。 (工商 ) #習近平 #新冠肺炎 #COVID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #安倍晉三 #國是訪問 #日本 #同意 也許您會感興趣 推薦閱讀 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 大馬歌手來台發片兼徵婚 「大家先來認識我」 14:522020/02/27 娛樂 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 義大利伊朗疫情升高 美警示非必要勿前往 11:372020/02/29 國際 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 兩岸熱門新聞 確診肺炎逃出醫院！爆走阿伯炫「只有老子可出來」：隔離的人都怕死 - 兩岸 閃曹操 司馬懿床上裝病7年 - 兩岸藝文 - 旺報 比菜價還低！大陸機票出現拋售潮 - 兩岸 台美羞辱言行 陸媒放話必付代價 - 焦點新聞 - 旺報 義大利為何疫情大爆發？蘇煥智：關鍵是溫州 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。