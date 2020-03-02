日本厚生勞動省調查至2月26日止，在日本國內感染新冠肺炎的110名患者之感染途徑後發現，發生群聚感染的共通點是，在密閉空間等換氣差或人員密集的場所容易感染，故呼籲民眾要避開這些場所。

調查結果指出，屋形船1名感染者傳染給12人，健身房1人傳給9人，但有75.4%的感染者約83人並沒有傳染給任何人。

日本從至今的感染案例歸納出容易感染的場所和狀況有: 健身房、屋形船、自助餐餐會、麻將室、滑雪的客房、密閉的帳篷。發生群聚感染的共通點則有，換氣差、人員密集的空間、有和不特定多數人接觸之虞的場所。

日本政府要求民間，無論活動大少，都要考慮是否有舉辦的必要性。若要辦活動的話，要避開通風差的空間，盡量不要製造讓人與人近距離對話的環境。

日本政府25日公布的防疫基本方針要求主辦者考慮是否有舉辦活動的必要性，但沒有要求全國統一停辦，但26日即改成，未來2周要停辦、延期或縮小大規模的文化活動。

(中時電子報)