2020大選投票前，台南市王姓男子在臉書針對新黨不分區立委提名人邱毅等人嗆罵，「在開戰之前先斃了這些王八蛋（邱毅等新黨不分區提名人）」，被屏東警方依違反社會秩序維護法送辦後，台南地方法院裁處不罰，全案仍可上訴。

法官認定，王某的臉書貼文，無非只是質疑邱毅等新黨不分區提名人是否媚中共，難以認定貼文內容已導致聽聞者的恐慌，客觀上也無從認定有何足以影響公共安寧秩序的情狀，不符社會秩序維護法的構成要件；更況且，此案也無具體事證有導致生公共秩序安寧混亂的其他情形，其影響程度顯然還在社會可容許的範圍，此時言論自由的保障仍優先於社會秩序之公益，自應諭知不罰。

判決書指出，王某是在2020年1月1日16時21分，在台南市使用臉書社群網站個人頁面，發布「在開戰之前先斃了這些王八蛋（邱毅等新黨不分區提名人）…」等未經查證的文字訊息，被屏東警方認為有散佈謠言、影響公共安寧之虞，有違反社會秩序維護法第63條第1項第5款的行為，將他移送台南地院裁處。

(中時 )