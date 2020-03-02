雖然美中貿易今年衝突緩和，但受到COVID-19（新冠肺炎）疫情爆發，擾亂供應鏈的挑戰，各國際金融市場在疫情效應疑慮下紛紛下跌。據勞動基金運用局公布指出，截至1月底為止，單月勞動基金收益數為負312.8億元、收益為-0.75％。

基金運用局指出，中國大陸爆發新冠肺炎疫情，世界各地也陸續傳出病例，尤其與中國大陸經貿關係密切的亞洲國家影響更為嚴重，而金融市場也快速下跌反應，MSCI全球及台灣加權股價指數，1月單月分別下跌-1.10％及-4.18％。

勞動基金運用局表示，雖然短期績效受到市場影響，但長期績效仍屬穩健。以勞退基金而言，過去雖經歷全球股市震盪，然最近5年及10年之平均報酬率仍有4.64％及4.28％，中長期投資績效均優於法定的保證收益率，且金融市場回檔，對長期投資的退休基金而言，更是一個擇優布局的好時機。

(中時 )