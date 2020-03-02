防疫 桃園要設關懷旅館

新冠肺炎疫情持續發燒，因應居家隔離、檢疫人數攀升，市長鄭文燦指示觀旅局協調設置「關懷旅館」，與民間業者合作，分層、單間設置管理，但觀旅局直言全市符合規定的26家旅館，僅1家負責人有意願，員工更是反彈聲大，衛生局長王文彥則感嘆，民眾分不清黑色、灰色，希望持續溝通。

鄭文燦則指示，「關懷旅館」未完成設置前，衛生局針對需要安置的民眾，先協調在疾管局的檢疫中心、或是轄內醫院的單人病房先安置。

桃園確診人數飆升到7人，曾和確定病例接觸的居家隔離者也大幅度提高到138人、居家檢疫者則降到644人左右，鄭文燦指示設置「關懷旅館」，提供給無發燒、無呼吸道等症狀、國內無住所的民眾自費入住。

觀旅局長楊勝評在防疫會議上報告，調查全市215家合法旅館，符合獨棟建物、客房40間以下、周邊人潮住戶較少、有單獨空調或開窗通風、有獨立衛浴的旅館，共有26家、近800間客房，但徵詢意願後幾乎被「打槍」，僅1家有意願，雖然知悉旅館名單不對外公布，仍擔憂其餘客房將無法營業，且一旦發生確診案例，員工都擔心被隔離，業者也怕營業損失求償無門，希望有其他備案，或有公有宿舍優先協調。

「民眾反應過度了！」衛生局長王文彥說，居家檢疫需求非隔離中心，是提供給找不到住宿地方者、避免「趴趴走」，坦言民間難了解，「黑色跟灰色都認為是黑色！」強調若有個案會先跟疾管局協調入住檢疫所，若緩不濟急則協調先入住轄內醫院隔離單人病房，鄭文燦則指示觀旅局全力溝通釋疑。

(中時 )