1.華邦電(2344)：外資連兩日擴大賣超計9581張，今早股價續挫至15.15元、跌幅逾3%。
2.台積電(2330)：ADR 2月27日跌3.16%、28日漲1.03%，去年EPS 13.32元、低於107年的13.54元，早盤股價跌至308元，近逼半年線。
3.福懋科(8131)：擬配息2.2元，殖息率達5.37％，早盤股價開低走高，表現抗跌。
4.世紀鋼(9958)：陸祭出降稅、減產，加上風電題材護身，早盤股價逆漲逾3%，躍過5日線。
5.大成鋼(2027)：外資持續買超，推升早盤股價由黑翻紅，繼續向上挑戰5日線。
6.東和鋼鐵(2006)：去年EPS 1.56元，大幅優於107年的0.88元，擬配息1.35元，早盤股價逆勢小漲。
7.訊連(5203)：108年EPS 4.53元，優於107年的3.88元，另宣布攜手威強電打造智慧零售及安控AIoT解決方案，早盤股價開低走高逾3%，攻克5日線。
7.毛寶(1732)：新冠肺炎續燒，防疫概念超夯，早盤股價跳空漲停鎖死。
8.和益(1709)：武漢肺炎疫情擴散，清潔用品原料需求大增，不理外資持續偏空操作，早盤挾量逆漲逾6%。
9.富邦媒(8454)：穩搭網購成長列車，逐步收割短鏈物流布局成果，早盤守穩盤上、漲幅近1.5%。
10.雃博(4106)：追價買盤湧入、多頭惜售，早盤爆量急拉停鎖死，仍有千餘張買單排隊。
11.亞諾法(4133)：攜手中原大學產製新冠類病毒顆粒抗疫，上周四外資轉買超，激勵今早股價衝上42.9元，改寫波段新高。
12.國光生(4142)：與國衛院訂合作意向書，加速新冠病毒疫苗研製，今早股價逆漲約1.3%，挑戰5日線。
13.美吾華(1731)：108年EPS 0.76元，優於107年的0.57元，早盤股價一度逆漲至14.95元，躍過5日線。
14.申豐(6582)：新冠肺炎疫情持續，醫療用手套需求增加，至3月底NBR產線已全滿，今早股價開高走高逾3.5%，收復5日線。
15.熱映(3373)：2月營收將公布，因額溫槍供不應求，市場高度看好，今早強勢漲停。
16.聖暉(5536)：2019年EPS 19.16元，擬配息15元，股利題材救股價，開盤後走高5%。
17.泰山(1218)：特定買盤積極加碼，成為股價守護者，早盤逆勢走高1%以上，守在高檔區。
18.佳格(1227)：疫情推動保健食品人氣，外資上週四進場買超，多方受鼓舞，上漲1%。
19.康那香(9919)：疫情未受控，市場看好後市營運，買盤繼續追價，漲逾3%欲挑戰前高22.05元。
20.豆府(2752)：擬派利5.5元，殖息率約4.77%，惟大盤重挫，股利題材失效，早跌下挫逾3%。
21.倉和(6538)：列警示股，1月EPS 1.68元，外資和自營商同步買超多日，股價漲逾2.5%。
22.聯茂(6213)：內外資券商點名，三大法人齊力看多，可望力抗疫情風暴，股價漲逾2%。
23.泰碩(3338)：大陸加速5G基礎建設，散熱需求大增，股價漲逾3%。
24.優群(3217)：今年在美系手機及LONG-DIMM及M.2出貨成長下，法人預估，今年營收可望維持雙位數成長，毛利率也可維持高檔，股價漲3.8%。
25.博智(8155)：1月營收超乎市場預期，目前訂單能見度拉長至六周，下游在大陸生產的客戶占比僅約一成，短期營運受疫情影響不高，法人估2月、3月營收可望再攀升，股價漲停。
26.大毅(2478)：因電阻產能幾乎都在台灣，並無生產線復工不順問題，因此近期訂單滿手，正全力拉升產能利用率，股價漲2.49%。
27.華豐(2109)：遭列警示股，1月每股盈餘0.05元，外資加大賣超力道，早盤續跌逾3.5%。
28.虹堡(5258)：外資持續賣超，股價難掩頹勢、續跌逾4.5%。
29.原相(3227)：CIS續旺，全年營運看俏，外資連4日買超5千張，晨盤翻紅帶量強漲2%。
30.信驊(5274)：晶片出貨看俏，外資連3日相挺，早盤紅翻黑、力漲逾3%，重返所有短均。
31.華擎(3515)：業內外表現靚，外資回頭買超，股價開高走高，反彈上揚逾2%。
32.神基(3005)：去年EPS為3.67元，擬配息2.8元，殖利率約5.7%，自營商連6挺，晨盤走揚、甩多日來窘境。
33.愛普(6531)：權利金授權費入帳，獲利進補，早盤震盪中翻紅漲近3%，重回10日線上。
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