韓媒報導，疫區廠房出現新冠肺炎確診病例的南韓公司，將陸續於本周復工。

樂金集團旗下電子元件生產商LG Innotek表示，在韓國慶尚北道龜尾市的相機模組工廠在完成消毒工作後，將於周二恢復生產。該廠一名員工於周日確診感染新型冠狀病毒。

LG顯示器位於龜尾的部分顯示器模組生產線在關閉三天後，亦計畫於周二復工。該面板大廠上周六表示，在龜尾廠區內某銀行一名行員感染新冠病毒。

在周末暫時關閉後，三星電子已於周一重啟位於龜尾的智慧手機工廠，不過確診員工工作的大樓將關閉至周二。三星電子的龜尾廠，迄今已出現3位確診員工。此外，其位於京畿道龍仁市的晶圓廠，上周亦報告一名確診員工，但強調晶片生產不受影響。

南韓最大汽車製造商現代汽車旗下位於蔚山負責生產Palisade與GV80休旅車的2號廠在關廠3天後，亦已於周一復工。該廠在上周五宣布一名員工確診。

(時報資訊)