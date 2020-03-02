韓媒報導，疫區廠房出現新冠肺炎確診病例的南韓公司，將陸續於本周復工。
樂金集團旗下電子元件生產商LG Innotek表示，在韓國慶尚北道龜尾市的相機模組工廠在完成消毒工作後，將於周二恢復生產。該廠一名員工於周日確診感染新型冠狀病毒。
LG顯示器位於龜尾的部分顯示器模組生產線在關閉三天後，亦計畫於周二復工。該面板大廠上周六表示，在龜尾廠區內某銀行一名行員感染新冠病毒。
在周末暫時關閉後，三星電子已於周一重啟位於龜尾的智慧手機工廠，不過確診員工工作的大樓將關閉至周二。三星電子的龜尾廠，迄今已出現3位確診員工。此外，其位於京畿道龍仁市的晶圓廠，上周亦報告一名確診員工，但強調晶片生產不受影響。
南韓最大汽車製造商現代汽車旗下位於蔚山負責生產Palisade與GV80休旅車的2號廠在關廠3天後，亦已於周一復工。該廠在上周五宣布一名員工確診。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。