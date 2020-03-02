過去台股基金經理人努力挖掘股價有爆發力的標的，追求資本利得極大化，但隨著人口結構變化，投資人轉向追求穩定息收，使得收益產品需求大增。元大投信結合主動與被動基金的操作管理經驗，推出全新概念的元大台灣高股息優質龍頭基金，建議投資人買進持有享配息機會，可望改寫國內配息基金新面貌。

觀察台灣加權指數過去10年平均殖利率達4.23%，在全球主要國家中居首，根據統計，隨著企業獲利成長，台灣加權指數往上之際，因整體配發現金股利金額也同步增加，整體現金殖利率大概維持在4%上下。

元大台灣高股息優質龍頭基金，考量每年第二季、第三季為傳統密集股東會公布股利及企業除權息時期，因此閉鎖期間設計為180天，讓原始基金受益人可以完整累積去年的企業獲利成果。募集期間為3月17日~3月24日。

再看其配息表現，即使歷經系統性風險發生時，例如2001網路泡沫、2003年SARS疫情、2008年金融海嘯與2011年歐債危機，企業當年獲利雖然較前一年衰退，但當年現金股利發放率卻沒有下滑，近20年來股息發放率整體呈現逐年往上。台灣企業的股息配發率更是一路向上，從2000年15%來到2018年61%。

值此新冠肺炎疫情造成全球股市動盪之際，台股具備高殖利率特色、多家企業在全球供應鏈具關鍵地位，又是台幣計價資產。低利環境下，存錢不如存股，存股又不如存專家操盤的股票基金，省去自己選股的時間與風險。

(時報資訊)