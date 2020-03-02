勞動部公布最新一期的勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計40家，實施人數1,604人。與半個月前（前一期）相比，累計新增18家，實施人數新增735人。勞動部表示，這次多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休4日以下。

勞動部進一步說明，勞雇雙方協商減少工時及工資者，對於按月計酬全時勞工，其每月工資仍不得低於基本工資2萬3,800元，以維護邊際勞工的經濟生活。

為協助在職勞工利用暫時減少正常工時期間參加訓練，已推動「充電再出發訓練計畫」，一旦掌握縮減工時事業單位名單，即主動聯繫及提供協助，鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加勞動部勞動力發展署所屬分署辦理訓練之課程或該企業申請辦理之課程，以持續發展及提升個人所需技能。除補助自行辦理訓練之事業單位最高新臺幣350萬元訓練費用外，訓練期間另提供勞工訓練津貼，訓練津貼比照勞動部公告之每小時基本工資發給，每月上限120小時。

勞動部再次強調，雇主如因景氣因素影響，需與勞工協商減少工時以為因應，仍應遵循《勞動基準法》及本部「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，並參考勞雇雙方協商減少工時協議書（範例）與員工簽訂書面協議，以避免無謂勞資爭議。事業單位如有任何違法之情事，勞工亦可就近向當地勞工行政主管機關或本部專線（0800-085151）申訴，將立即依法查處。

(工商 )