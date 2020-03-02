前藍鳥明星一壘手歐魯德(John Olerud)的罕病女兒3月2日去世了，她今年19歲，患有世上罕見的基因缺陷。她出生於2000年，幼年出現多項失能，無法說話、飲食、步行，2009年被診斷「多了一條第2號染色體，缺失部分第5號染色體」，當時全球僅有她一個病例。
歐魯德2005年在紅襪退休，現年51歲，曾效力藍鳥8年、水手5年、大都會3年，也轉戰過洋基、紅襪。女兒病逝的消息傳出後，藍鳥、大都會、洋基球團都向歐魯德致哀。歐魯德後來以女兒之名「喬丹」(Jordan Olerud)成立基金會，用來幫助有罕病兒的弱勢家庭。除了喬丹，歐魯德夫婦還育有一子一女。
打了17年大聯盟，歐魯德累積6800萬美元薪資，照顧女兒不成問題，付出的心力仍然很龐大。女兒無法發出聲音，只能用吸管進食，情況之嚴重需要家裡24小時照護，歐魯德從不讓女兒的事影響工作和隊友。
歐魯德比較為人所知的是他上場時一直都戴著頭盔，不像普通野手會在守備時換上帽子。歐魯德年輕時曾因腦部動脈瘤而忽然暈倒，自從手術後就必須特別保護頭部。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。