Our hearts go out to John and Kelly Olerud on the passing of their daughter Jordan. They are in our thoughts at this difficult time. If you would like to make a donation, please go to https://t.co/v5OamGbjCF. — Toronto Blue Jays (@BlueJays) March 1, 2020

前藍鳥明星一壘手歐魯德(John Olerud)的罕病女兒3月2日去世了，她今年19歲，患有世上罕見的基因缺陷。她出生於2000年，幼年出現多項失能，無法說話、飲食、步行，2009年被診斷「多了一條第2號染色體，缺失部分第5號染色體」，當時全球僅有她一個病例。

歐魯德2005年在紅襪退休，現年51歲，曾效力藍鳥8年、水手5年、大都會3年，也轉戰過洋基、紅襪。女兒病逝的消息傳出後，藍鳥、大都會、洋基球團都向歐魯德致哀。歐魯德後來以女兒之名「喬丹」(Jordan Olerud)成立基金會，用來幫助有罕病兒的弱勢家庭。除了喬丹，歐魯德夫婦還育有一子一女。

打了17年大聯盟，歐魯德累積6800萬美元薪資，照顧女兒不成問題，付出的心力仍然很龐大。女兒無法發出聲音，只能用吸管進食，情況之嚴重需要家裡24小時照護，歐魯德從不讓女兒的事影響工作和隊友。

歐魯德比較為人所知的是他上場時一直都戴著頭盔，不像普通野手會在守備時換上帽子。歐魯德年輕時曾因腦部動脈瘤而忽然暈倒，自從手術後就必須特別保護頭部。

(中時電子報)