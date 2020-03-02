台灣新冠肺炎累計40名確診，還爆發醫院內群聚感染，瀕臨社區感染情況，民眾擔心是否曾接觸過新冠肺炎患者，有網友在PTT分享，g0v零時政府平台推出「新冠肺炎歷史軌跡比對」網頁功能，開啟Google Maps 時間軸，就可比對近期自己是否與新冠肺炎患者出沒地點重複，不過也有網友質疑是詐騙網站。

有網友在PTT發文分享，g0v零時政府推出一個可檢查是否碰過新冠肺炎患者的網站，根據該網站介紹，這個程式藉由比對你的手機歷史位置記錄，來判斷是否曾與病患接觸。目前提供2個可比對資料，包括台灣案32以及韓國的資訊。

要使用這項功能，必須先進入Google Maps時間軸，啟用定位紀錄，該網頁並強調，基於隱私考量，個人的資料只會在本地端處理，不會上傳到任何網路主機。

原PO表示，「希望大家可以用用看，如果發現自己有中獎了，有什麼症狀也可以早點去看醫生檢查一下，避免傳給下一個人」。

這篇文章引發PTT鄉民熱烈推文，不過有人認為「沒時間序根本沒用」、「要平常有給google權限啊，通常都關」。

更有人質疑「怪怪的」、「是詐騙，千萬別試！」，不過也有網友回應「還很難說是否為詐騙，但g0v的成果列表上面沒看到這個專案。不過在工具說明裡頭的聯絡方式，有個 g0v的slavehack網址，應該是沒錯。」

(中時電子報)