員工不得其門而入，要透過打電話通知開門。（陳淑娥攝）

台中木業廠因新冠肺炎而停工，讓50多名員工自主管理，14天後於今天正式復工，由於公司8點開始上班，早上7點半前，工廠內可見幾台小客車已停在停車場，7點半後，陸續有數台汽機車抵達，不過，由於工廠鐵門是關閉的，車輛均不得其門而入，必須透過打電話方式，聯絡裡面人員出來開鐵門，待車輛進入後，該人員會隨即進行酒精噴灑。

該木業廠在2月17日發出公告，因公司有員工眷屬為新冠肺炎確診病例，全體員工須自主隔離至3月1日。當時預計有50餘名員工進行自主健康管理。

14天後，該台中木業廠在今天復工，於早上8點開始上班，不過，7點半前，工廠前的欄杆鐵門仍是深鎖，停車場已停放5台車左右，陸續又車輛抵達，只見都先停在門口，等待遙控開門再將車輛駛入。

不久後，有員工騎機車要進入上班，他看見鐵門開一頭霧水，隨即停車脫下安全帽，打電話聯繫裡面主管，記者詢問說「公司今天不是上班嗎？怎麼大門沒開」該員工表示「他也很納悶，所以要打電話。」約莫1分鐘後，一名戴口罩男子提著小桶子出來，並按下遙控器讓機車進入，車輛通行後，他沾著水桶的液體向外噴灑，似乎是在消毒。

對於是否50多名自主管理員工都來上班了，該人員低調表示，「差不多」，隨後說「沒甚麼事啦！」並快步進入廠區內。

(中時 )