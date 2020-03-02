台灣旅美棒球好手張育成今天在所屬的印地安人隊和響尾蛇隊的熱身賽再度先發上場，雖然中斷連2場出現安打的打擊火力，仍靠著一次滾地球護送隊友得分，個人進帳1打點，終場印地安人隊10比6獲勝。

張育成本戰擔任先發游擊手、並肩負第2棒，這是他連續第3場先發，首打席遭到三振，3局下二度上場打擊，無奈是游擊方向滾地球而出局；而印地安人在5局下出現反撲機會，張育成在1人出局、二三壘有人狀況下上場打擊，又是一支游擊方向滾地球，張育成雖然被刺殺出局，但隊友把握空擋衝回本壘得分，張育成因此進帳1打點。

除了打點進帳，張育成守備也繳出佳作，4局上和隊友羅奇歐（Brayan Rocchio）一同完成精彩雙殺，6局上攻守交換時退場，此役3打數無安打，春訓期間目前打擊率2成22，有2分打點。

印地安人隊另一位台將吉力吉撈.鞏冠（朱立人）今天則沒出賽。

(中時 )