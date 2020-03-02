台灣職業女網一姊謝淑薇帶著近兩周於WTA巡迴賽杜拜站、杜哈站女雙奪冠的氣勢，加入今年聯邦盃亞大區一級賽事中華女網隊，因為新冠肺炎疫情人心惶惶，謝淑薇也「高規格」自我健康管理，透露都戴N-95口罩，也避免全隊聚餐。

謝淑薇和捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova）聯手在連兩站中東地區賽事拿下WTA女雙冠軍，謝淑薇在臉書粉專用「中東雙打女王組」形容自己和搭擋，結束杜哈賽事後，也趕赴杜拜跟中華女網隊會合，備戰杜拜時間3月3日到7日進行的2020聯邦盃亞洲/大洋洲區第一級賽事。

因為擔心新冠肺炎疫情，謝淑薇直到深夜人少時才現身球場練習，休息空擋本次中華女網隊教練翁宜寧把體育署提供給選手的一包外科口罩請謝淑薇簽收，寶島一姊說：「我都戴N-95口罩，上次在澳洲找了好久才找到2個。」翁宜寧回她，戴N-95會呼吸困難，謝淑薇立刻答道：「無所謂，反正我比賽也常常打到吸不到空氣。」

謝淑薇近來對於人多之處都戒慎恐懼，也告知教練翁宜寧，比賽期間每天晚上全隊的聚餐，她大概都不會出席，請大家見諒，謝淑薇解釋：「之後還有許多比賽，不能不特別小心。」

翁宜寧也告訴謝淑薇本屆賽事中華隊的對手，一姊發現沒有日本和哈薩克兩支強敵，隨口說了：「可以喔！」至於「可以喔！」代表什麼意思？翁宜寧推敲說，應該是指「可以」打進前兩名吧！「我也不知道，就讓大家去猜吧。」

(中時 )