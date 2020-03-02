台銀三年來首度大降美元優惠存款門檻。台銀今（2日）上午宣布，為了推小資族加入美元優存陣容進行理財，台銀三月起的美元優存專案，將大舉調降起存門檻，一般存款及大額存款門檻都一併調降，一般存款門檻從最低5,000美元降至1,000美元，大額則從5萬美元降至1萬美元。

這也是台銀推出美元優存三年來，首度將優存門檻調降。對此台銀主管指出，除了因應市場行情門檻之外，台銀現行的起存門檻，等同台幣150萬、15萬，對小資族而言進場門檻太高，因此內部研議多時，決定調降。

而因應防疫，台銀最快預定在本月份正式推出能線上判讀是否為「新戶」的美元結匯資訊系統，對此相關主管表示，台銀的美元優存利率限新戶適用，以往對於是否為新戶，台銀必須臨櫃人工判讀，但由於疫情影響也會影響客戶的臨櫃意願，因此內部已積極升級線上系統，希望在疫情期間，擅用網銀的新戶不用出門也能成為台銀的優存新戶，避免台銀對美元優存新戶的開發受影響。

除了門檻調降之外，連同優存利率台銀也一併拉高，台銀宣布，每筆存款拉高幅度介於5至10個基點不等，最高承作利率目前為1.95％，為新台幣定存半年期以上解約轉存美元，且單筆定存滿1萬美元者適用；至於其他優存利率，則從定存1000美元，存期3個月以上起跳，利率為1.8％，而大額存款的優利，各天期大約比一般存款多出5個基點。

(工商 )