中華經濟研究院發布2月台灣採購經理人指數（PMI）意外小幅攀升至52.7，主要是供應商交貨時間指數為創編以來最大攀升幅度所致，非製造業經理人指數（NMI）則是中斷連11個月擴張，指數大跌14.6至40.4，指數為創編以來最快緊縮速度，及最大跌幅。

中經院院長陳思寬表示，2月經季節調整後的PMI連續5個月呈現擴張，指數較1月攀升1.4至52.7，但總指標呈現擴張速度加快，需審慎解讀，並關注個別組成項目變化。受大陸新冠肺炎封城斷鏈等衝擊，供給端而非需求推動因素，使五項組成指標中的供應商交貨時間指數創2012年7月創編以來最大攀升幅度，成為PMI擴張的主因之一。

陳思寬指出，由於擔憂供給面斷鏈衝擊，產業急拉貨與催料動作，使本月新增訂單較1月擴張，且當月營業天數較1月增加，季調後生產數量仍持續緊縮，主因是不少電子暨光學產業與交通工具產業，工廠或上游供應商仍面臨部分停工或缺料所致。因此整體製造業面臨訂單擴張、生產緊縮、供應商交貨時間指數創新高、存貨卻轉為緊縮，未完成訂單仍呈現擴張，無法順利出貨的挑戰。

非製造業方面，陳思寬說明，內需導向部分產業除面臨供給斷鍊衝擊，還面臨國內消費急凍與國際運輸物流中斷的挑戰，大陸新冠肺炎衝擊下，NMI四項組成指標中，商業活動指數與新增訂單指數（新增簽約客戶或業務）驟跌26.1與20.1至30.5與34.7，皆為2014年8月創編以來最快緊縮速度，存貨指數也是創編以來最快緊縮速度。

(工商 )