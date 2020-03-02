受新冠肺炎疫情衝擊，2月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）暴跌至40.3，較1月大幅下滑10.8個百分點，低於預期的46，並創2004年4月調查開啟以來最低紀錄，低於2008年11月全球金融危機爆發時的40.9。

其中，新訂單指數降至有紀錄以來最低，同時也是2019年7月以來首次跌至收縮區間。廠商普遍表示，這與新冠疫情導致工廠停工有關。與此同時，受運輸限制和訂單被取消影響，2月新出口訂單指數也大幅下降。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，新冠肺炎疫情席捲全國，導致經濟運行大面積中斷，是2月財新中國製造業PMI下滑的主要原因。供需兩弱，供應鏈停滯，前期訂單大量積壓，但企業家信心更足。在更加積極的財政和貨幣政策護航下，隨著疫情逐漸得到控制，企業復工加速，經濟具備顯著反彈的條件。

另外，眾多廠商停工或開工不足，導致產量急劇下跌，產出指數降至有紀錄以來最低。分類數據顯示，僅有少數醫療器械相關產品產出有所增加。

人員流動受到限制，令廠商普遍面臨用工短缺問題。2月中國製造業就業指數錄得有紀錄以來最低。廠商產能壓力加劇，積壓業務量也大幅上升。

由於交通運輸受限、廠商推遲復工，製造業供應鏈受嚴重影響，供應商配送時間指數降至有紀錄以來最低。

受原材料供應困難影響，採購庫存大幅下滑，原材料庫存指數錄得2009年2月以來最低。廠商只能動用原有存貨，導致產成品庫存連續第2個月出現下降。

(工商 )