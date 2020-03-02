新冠肺炎疫情嚴重衝擊澎湖觀光，遊客量減半、住房率暴跌，澎湖縣政府振衰起敝搶救觀光，祭出旅館業房屋稅調降等優惠，縣長賴峰偉更信心喊話「現在遊澎湖，正好」。

即將邁入澎湖觀光旺季，怎料新冠肺炎席捲而來打落谷底，尤其日前縣府公布今年海上花火節延期，地方旅遊產業雪上加霜慘兮兮。

連日來澎湖交通運輸業、旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、特產店、餐廳等退團、退訂電話接不停，短短兩個月內遊樂乏人問津、住房率暴跌，就連航空班機也無預警臨時取消。

縣府將邀集地方各界業者召開觀光發展推動委員會，集思廣益展開救觀光大作戰，協助申請紓困補助、爭取國旅力挺、調降旅館業房屋稅、強化文旅年觀光新亮點等。

縣長賴峰偉親上火線化身代言人宣傳澎湖觀光，大聲拉客現在遊澎湖正好，雖然花火節無奈延期，但既定行程澎湖遊客們先別急退單，澎湖氣候宜人好舒服、生猛海鮮好口福、風光明媚好景致，一定邀請您跨海澎湖來作客。

縣府指出，花火節延期勢必影響澎湖觀光，面對全台各地大型活動臨時喊卡，澎湖業者多次建議逆向操作花火節如期舉行，縣府再三考量仍不敢絲毫疏失，守護澎湖這片淨土。

(中時 )