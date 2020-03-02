《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增476例，累計達4212人 10:512020/03/02 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周一上午公布，新型冠狀病毒感染確診病例新增476人，累計確診病例達4,212例，其中約六成確診病例與新天地教會的大邱市分會有關。 截至目前為止，累計確診死亡病例達22人，其中大部分原本即患有疾病。 韓國疾病管理本部表示，在476起新增病例中，有377例出現在大邱市，68例在鄰近的慶尚北道，首都首爾市新增4例確診。 (時報資訊) #南韓 #韓國 #新型冠狀病毒 #新冠肺炎 #新增 #確診 #死亡 #新天地教會 #大邱 #慶尚北道 #首爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》大邱教會確診破千！韓最新增171病例 累計1766人染疫 09:042020/02/27 國際 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增334例，累計達1,595例 09:432020/02/27 財經 日本驚見「康復再確診」案例 專家：這部分有問題 11:282020/02/27 生活 不斷更新》北海道感染者再添13人增至54人 包括2名幼童 15:442020/02/27 國際 日首見2度確診者 中學以下暫停課 01:122020/02/28 兩岸要聞 不斷更新》韓再增315確診 總計2337例 09:152020/02/28 國際 今添2確診 男曾跟團赴日、女無旅遊史 14:152020/02/28 生活 不斷更新》破3千！南韓單日增813例 累計3150例17死 09:252020/02/29 國際 有篩檢才有確診？日本大阪僅4例沒人相信 15:512020/02/29 國際 驚悚！ 肺炎確診一口氣增5例 15:282020/02/29 生活 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 台塑四寶 擬發950億股息 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果全復工 台積守萬一 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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