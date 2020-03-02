韓國疾病管理本部周一上午公布，新型冠狀病毒感染確診病例新增476人，累計確診病例達4,212例，其中約六成確診病例與新天地教會的大邱市分會有關。

截至目前為止，累計確診死亡病例達22人，其中大部分原本即患有疾病。

韓國疾病管理本部表示，在476起新增病例中，有377例出現在大邱市，68例在鄰近的慶尚北道，首都首爾市新增4例確診。

(時報資訊)