隨著國際原料價格漲勢趨緩加上市場回補買盤暫停追價，鋼筋大廠豐興（2015）今日開出廢鋼、鋼筋、型鋼產品價格均為平盤。

回顧先前，主要原料國際廢鋼價格急漲，每公噸漲近20美元、漲幅逾8%，帶動國內廢鋼行情也急漲；豐興繼2月19日周間先行調升鋼筋價格，每公噸調漲300元，上周續開高盤，鋼筋再漲200元，累計兩周共漲500元，廢鋼收購價上周同步大漲500元，原料及產品價格均成功反彈。

隨著國際原料行情走平以及市場回補庫存的力道趨於平趨，豐興今日開出廢鋼、鋼筋、型鋼產品均為平盤。

國際原料行情部分，美國貨櫃廢鋼最新報價維持平盤為每公噸243美元，日本2H廢鋼呈現平盤為250美元；澳洲鐵礦砂則由先前高點每公噸91.8美元下跌至83.6美元。

鋼筋今年以來價格隨著原料價格震盪；豐興上上周鋼筋先漲，是連四跌後，首度反彈上揚。上周鋼筋續漲，累計反彈500元。廢鋼收購價上周也反彈500元。本周全面持平。廢鋼收購牌價維持在每公噸6,800元。鋼筋每公噸牌價持平於1.51萬元。型鋼每公噸牌價也維持2.04萬元。展望今年，隨著台商回流及公共建設工程持續，整體廠房及公共工程展望看好，加上住宅建案增加，仍可望帶動豐興等鋼筋廠今年業績逐步加溫。

(時報資訊)