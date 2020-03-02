儘管全球新冠肺炎疫情延燒，但大陸地區因疫情逐漸受到控制，除湖北地區外，各地復工速度加快，蘋果執行長庫克認為「疫情短暫的，有理由對未來感到樂觀」，穩住市場信心，今天蘋果供應商—大立光(3008)、華通(2313)、臻鼎—KY(4958)及新日興(3376)盤中股價一度逆勢翻紅，玉晶光(3406)等股價亦相對抗跌。

蘋果日前因大陸地區新冠肺炎疫情延後復工，影響iPhone生產及公司暫時關閉大陸零售店，預估本季營收遜於原先預期，儘管大陸地區因疫情逐漸受到控制復工腳步加快，但新冠肺炎在大陸以外地區快速蔓延，上週全球股市均遭重擊，美股道瓊工業指數大跌逾3500點，蘋果股價亦下探至273.36美元，讓蘋果執行長庫克27日向投資人信心喊話。

庫克表示，大陸已逐漸掌控新冠肺炎疫情，確診病例數字逐日減少，蘋果在大陸的零組件工廠正在復工，生產正進入回歸常軌的第三階段，並強調，iPhone是在世界各地打造的，有來自美國的關鍵零組件，也有在大陸零組件，現在疫情是暫時的。

當被問及疫情是否會影響蘋果6月當季業績表現？庫克表示，現在還是2月，有理由對未來感到樂觀，還是拭目以待吧！

隨著大陸地區復工腳步加快，主要生產據點在台灣的大立光及新日興生產未受到太多衝擊，臻鼎-KY大陸淮安及秦皇島廠區復工率已達60%到70%，華通的重慶廠復工率亦已近70%，玉晶光廈門廠生產及出貨也逐漸正常，據了解，連大陸立訊復工率亦已達70%以上，在復工速度加快下，華通、玉晶光、新日興等對今年營運展望仍正面看待，成為股價急挫後獲得支撐的理由。

(時報資訊)