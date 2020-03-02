韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）公布2019年合併營收創13.95億元新高，年增26.17％。毛利率53.56％、營益率11.73％，低於前年55.45％、11.73％。不過，稅後淨利亦創1.3億元新高，年增13％，每股盈餘（EPS）6.66元，優於前年追溯調整後的6.4元。

豆府董事會已通過股利分派案，擬配息5.2元、配股0.3元，合計派利5.5元，盈餘配發率約89.07％。其中，現金股利以盈餘配發5元、資本公積配發0.2元，預計3月16日除息、4月7日發放。公司將於5月28日召開股東常會，全面改選董事。

豆府去年第四季合併營收創3.71億元新高，季增0.8％、年增26.11％。不過，由於展店費用較多，毛利率52.57％、營益率10.57％，低於第三季53.79％、13.59％及前年同期56.45％、12.2％。稅後淨利0.3億元，季減22.07％、仍年增2.61％，每股盈餘1.42元。

豆府目前旗下品牌有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房，去年合計新展8家店，加上透過代理跨足非韓系料理的飛機河粉，去年一舉新展3家新店，在展店效益顯現下，持續挹注營運維持強勁成長動能。

受惠展店效益顯現、春節連假商機挹注，豆府2020年1月自結合併營收創1.57億元新高，月增12.22％、年增達55.31％。展望後市，集團表示，新冠肺炎疫情對門市營運影響不大，今年持續以穩健步調於海內外布局展店，預期今年營運成長動能無虞。

受台股早盤一度重挫242.32點拖累，豆府今（2）日股價開低，一度下跌3.67％至105元，創去年11月中以來3個半月波段低點，隨後跌勢略有收斂，早盤維持約1.8％跌幅。

(時報資訊)