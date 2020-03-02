台北市立動物園又傳出喜訊！穿山甲家族去年(108年)兩度傳出好消息，目前7歲的「枇杷膏」和5歲人工哺育長大的「芎梧」，先後平安誕下單胎穿山甲寶寶「Dumbo（男生）」與「梧愛（女生）」，兩隻可愛的小寶貝健康狀況良好，正一步步穩健成長中，喝「ㄋㄟㄋㄟ」模樣超可愛，相信很快就能和民眾見面。

為了讓「梧愛」乖乖喝奶，保育員們可說是絞盡腦汁。（台北市立動物園提供）

穿山甲家族首隻經由人工哺育帶大的雌性個體「芎梧」，於去年(108年)再次平安誕下穿山甲寶寶「梧愛」，不過保育員觀察「芎梧」對待新生兒，仍然是心有餘但實戰經驗不足，為了寶寶的健康，決定再次啟動人工哺育機制，將「梧愛」交由代理媽媽撫養。

穿山甲寶寶「Dumbo」抱住媽媽「枇杷膏」的尾色搭便車。（台北市立動物園提供）

「梧愛」是台北市立動物園第四隻交由人工哺育的穿山甲寶寶，和之前照養過的個體比較起來，「梧愛」有比較鮮明的肢體動作，像是肚子餓想要喝奶時，身體會扭來扭去的，彷彿像在告訴保育員：「我肚子餓了唷！」

在照養團隊的努力下，台北市立動物園的穿山甲家族去年（108年）兩度傳出好消息（穿山甲寶寶「梧愛」）。（台北市立動物園提供）

穿山甲寶寶「梧愛」對奶嘴也有一定的偏好，假如今天剛好不是挑到牠喜歡的奶嘴，餵奶可就比平常要花費更多的時間了。為了讓「梧愛」乖乖喝奶，保育員們可說是絞盡腦汁，用滿滿的耐心來照顧牠。

兩隻可愛的小寶貝健康狀況良好，正一步步穩健成長中（「穿山甲寶寶「Dumbo」）。（台北市立動物園提供）

至於去年(108年)五月出生的「Dumbo」，出生時的體重，是目前所有園內繁殖的穿山甲寶寶中最重的，在媽媽「枇杷膏」無微不至的照顧下，不僅頭好壯壯，還很快就學會了攀爬的技能，是保育員們公認成長狀況良好的穿山甲寶寶。

穿山甲寶寶「Dumbo」窩在媽媽「枇杷膏」懷裡喝母奶。（台北市立動物園提供）

反觀由人工哺育的「梧愛」，為了使牠能保有穿山甲寶寶會抱住媽媽尾巴，跟著媽媽四處趴趴走的習性，保育員也會貢獻手臂讓「梧愛」練習攀爬。目前，兩隻穿山甲寶寶的成長速度可說是「一暝大一寸」，每天睜開眼睛就迫不及待想要探索新世界、學習新技能，希望未來兩隻小寶貝可以順利轉換食性，邁向下一個成長階段！

(中時電子報)