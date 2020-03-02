湖人官方2日宣布裁掉替補後衛丹尼爾斯，目的當然就是先清出1個球員名額，準備進行最後一波補強動作，目標很可能將從前熱火射手威特斯，或是「小皇帝」詹姆斯前騎士隊友J.R.史密斯當中二選一，問題是無論簽誰，真能幫助湖人嗎？

丹尼爾斯去年夏天跟湖人簽下1年210萬美元合約，可惜他本季並無發揮機會，平均只打11.1分鐘，拿下4.2分、1.1籃板，三分命中率3成57，如今隨著湖人必須趕緊補進三分射手，丹尼爾斯理所當然成為犧牲品，但他對湖人仍表感激。

「這絕對是我生命當中最艱難的決定，但對我來說也是最好的決定，我之前面臨不少考驗，卻每次都可衝過難關，能成為湖人這支不可思議的球隊一部分，真的很開心，」丹尼爾斯發推表示，「我很興奮接下來會發生什麼，我們很快再見。」

目前最有可能跟湖人簽約的球員，將是威特斯或J.R.史密斯，可是這兩人同樣屬於「神經刀」類型，儘管兩人都擁有不錯的外線火力，卻經常因為場上或場外言行引發爭議，甚至球隊內訌，接下來就看湖人如何選出一個不會後悔的決定。

(中時 )