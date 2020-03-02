爆院內感染 鄭文燦：避免探病

台灣出現首起醫院內感染，桃園市長鄭文燦2日在防疫會議指出，從SARS經驗來看，防止院內感染是最後一道最關鍵的防線，支持全市11間責任醫院以較高的標準「超前布署」執行限制探病等防疫工作，也呼籲民眾沒事不要到醫院。

中央流行疫情指揮中心定調案34到案38為一起醫院內群聚感染事件，桃園市長鄭文燦指出，醫療院所院內的管控，要依照指揮官陳時中指示的「分艙分流」概念減少風險。

鄭文燦說，從SARS經驗來看，醫院管控很重要，防止院內感染是最後一道、也是最關鍵的防線，非常支持11家責任醫院用較高的標準來執行，像是林口長庚醫院，有6000張病床，探病家屬若過多，可能會提高疫情擴散風險，因此在防疫期間全面停止探病。

部立桃園醫院則採普通病房1天只開放上午11點到下午1點、晚上7點到9點，每天4個小時探病，每病床最多2人，陪病者每病床限1人。

「沒事不要到醫院！」鄭文燦呼籲民眾，可透過電話或視訊關心住院的病人，他也說，醫療院所會宣布各自的探病人數與時段管制措施，指示衛生局、新聞處等單位，加強宣導減少探病等相關資訊。

(中時 )