儘管新冠肺炎疫情在今年初衝擊大陸手機市場，但手機市場仍整軍備戰。根據《證券時報》統計，上周發布的5G手機近10款，另外，蘋果也預計在下半年發布首款5G手機。有專家表示，隨著手機巨頭搶占5G市場，競爭也越來越白熱化。

陸產品牌榮耀的相關人士直言，與其說5G手機有望改變一季度手機市場的頹勢，倒不如說5G手機這個市場本身就會在2020年爆發。

據了解，目前，包括華為、Sony、realme、榮耀、Vivo、三星等都推出了5G新機。像是在24日，上午Sony發布了5G新機Xperia；當晚，華為也跟進，發表新一代折疊螢幕手機MateXs。在26日華為開放預約首日，儘管MateXs要價高達1萬6999元（人民幣，下同），但預約人次仍逾40萬人。

事實上，今年第一季，受到疫情影響，大陸手機市場慘澹。根據中國信通院的最新數據，受疫情防控及春節影響，今年1月的智慧型手機出貨量比去年下滑36.6％；另外，自2019年6月份以來，大陸手機市場出貨量的年增減率已連續8個月下滑。

不過有機構認為，隨著復工加速，再加上5G手機換機潮，接下來的手機市場將逐季向好。榮耀的相關人士表示，5G手機市場潛力極大，尤其，今年是5G基地台的大規模建設期；另外，隨著5G產品越來越多，5G手機價位也將分為多段。

據市場調查機構Gfk數據顯示，今年全球5G手機市場零售量將達1.7億台，大陸5G手機零售量將達1.1億台，將占全球5G手機零售量的65％。

(旺報 )