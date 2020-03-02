隨著影音內容日益豐富、規格不斷提升，越來越多使用者期待能更輕便且安全地將數位資料隨身帶著走，連帶提升移動固態硬碟儲存需求。台灣三星電子今（2日）宣布集高性能、安全性和時尚感於一身的新款迷你移動固態硬碟Samsung Portable SSD T7 Touch正式在台上市，如名片盒大小般輕薄時尚的外型設計，具備高性能傳輸速度及三星首款內建指紋掃瞄器，其卓越創新的表現更獲得CES 2020創新大獎肯定。

Samsung Portable SSD T7 Touch共推出經典黑與時尚銀兩色，提供500GB、1TB和2TB多元容量選擇，建議售價分別為新台幣4,990元、7,590元及13,990元，將於3月5日起於三星商城、PChome24h購物搶先開賣、3月12日起全台正式上市，除享有三年有限保固外，凡於3月29日前購買還可獲得最高1,000元便利超商禮券。

優異效能一直是使用者的首選，Samsung Portable SSD T7 Touch能同時符合菁英與休閒型使用者，安全且大量地儲存圖片、遊戲或4K／8K影片等內容，不論是PC、平板、智慧型手機或遊戲機皆可順暢連接，且相容於Windows、Mac 和Android作業系統，展現極佳的跨平台儲存表現，同時兼具強悍的耐用性。採用PCIe介面USB3.2 Gen2，讀取速度每秒可達1,050MB，寫入速度每秒可達1,000MB，相較前一代T5快兩倍，並且比外接式HDD快9.5倍，搭配NVMe介面運作時，可達到速度上限。

三星極其重視使用者的數據安全保護，除提供密碼和AES 256位元硬體加密保護機制，Samsung Portable SSD T7 Touch更是三星首款內建指紋掃瞄器的移動固態硬碟，大幅提升安全層級。透過Samsung Portable SSD Software 1.0，使用者可在軟體上註冊最多4組指紋，未來只需輕觸指紋解鎖，便能快速傳輸寶貴的資料，方便多位使用者彼此分享及合作。此外，Samsung Portable SSD T7 Touch亦具備創新的「動力 LED」設計，一眼即可清楚掌握裝置狀態。

結合科技與時尚的最佳代表，Samsung Portable SSD T7 Touch的金屬質感結合藍光「動力 LED」設計，呈現獨特的洗鍊品味，採用堅固鋁金屬外殼，重量卻僅有58公克，如同名片般大小的輕薄，能夠放置於口袋中隨身攜帶，盡顯個人生活風格。

(工商 )